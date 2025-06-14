Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 15 июня

Не стоит начинать важные сделки или подписывать договоры — возможны финансовые проблемы. Нельзя выносить мусор из дома — вместе с ним уходят удача и благополучие. Отложите стирку на природе и купание в водоёмах — суеверия предупреждают об опасности отводов нечистой силы. Избегайте носить украшения и одежду с металлическими деталями — это может притянуть неприятности. Не посещайте кладбища и не говорите о покойниках — день не подходит для таких мыслей. Откажитесь от долгов и займов, чтобы не ухудшить материальное положение. Не предавайтесь унынию и не плачьте — считается, что это принесёт грусть на длительный период.