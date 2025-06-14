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«Рвота, разбитый унитаз»: украинские гимнасты разгромили отель после провала на ЧЕ

Скандалом завершилось участие мужской сборной Украины по гимнастике в соревнованиях чемпионата Европы в Лейпциге.

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Скандалом завершилось участие мужской сборной Украины по гимнастике в соревнованиях чемпионата Европы в Лейпциге. Спортсмены смогли завоевать только одну медаль, бронзу выиграл в опорном прыжке Назар Чепурной, и на фоне сдавших нервов они разгромили отель Dorint, в котором базировалась команда, сообщает украинское издание «Телеграф».

В материале отмечается, что гимнасты Олег Верняев и Владислав Грыко оставили после себя в номере сломанными две прикроватные лампы и лампу на столе, разбили крышку унитаза, оторвали стульчак и засорили рвотой сифон в ванной.

В результате немцы выставили украинской сборной дополнительный счет на 370 евро на уборку номера. Самая большая статья расходов — 150 евро — на специальную уборку рвоты и утилизацию мусора.

Впрочем, по информации издания, сборная заставила Олега Верняева все оплатить из его собственных средств.