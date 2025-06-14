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ISNA: Иран сбил десять израильских беспилотников за час

Иран сбил дрон около ядерного объекта в Натанзе.

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Источник: Аргументы и факты

Иран сбил десять израильских беспилотников в разных районах за час, пишет ISNA.

«База противовоздушной обороны Хатам аль-Анбия: за последний час в разных районах было сбито десять израильских беспилотников», — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным агентства Tasnim, иранская сторона ликвидировала дрон около ядерного объекта в городе Натанзе.

«Израильский беспилотник сбит в Натанзе с помощью системы “3-й Хордад”», — уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска Ирана взяли в плен израильского летчика. Эти данные поступили после информации о том, что средства противовоздушной обороны сбили истребитель F-35 ВВС Израиля.