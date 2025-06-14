ISNA: Иран сбил десять израильских беспилотников за час

Иран сбил десять израильских беспилотников в разных районах за час, пишет ISNA.
«База противовоздушной обороны Хатам аль-Анбия: за последний час в разных районах было сбито десять израильских беспилотников», — сказано в сообщении.
Кроме того, по данным агентства Tasnim, иранская сторона ликвидировала дрон около ядерного объекта в городе Натанзе.
«Израильский беспилотник сбит в Натанзе с помощью системы “3-й Хордад”», — уточняется в публикации.
Ранее сообщалось, что сухопутные войска Ирана взяли в плен израильского летчика. Эти данные поступили после информации о том, что средства противовоздушной обороны сбили истребитель F-35 ВВС Израиля.