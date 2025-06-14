Депутата и ее мужа застрелили в американской Миннесоте

Трагедия произошла в двух соседних городах — Чамплине и Бруклин-Парке, расположенных примерно в 13 километрах к северу от Миннеаполиса. По данным правоохранительных органов, подозреваемый выдавал себя за полицейского. Его заметили около дома Хортман, когда правоохранители прибыли, чтобы обеспечить ее безопасность после нападения на Хоффмана.