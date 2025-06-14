Депутата и ее мужа застрелили в американской Миннесоте

В американском штате Миннесота депутата законодательного собрания Мелиссу Хортман и ее супруга, сенатора Джона Хоффмана, застрелили в собственном доме. Об этом в субботу, 14 июня, сообщил губернатор штата Тим Уолц, назвав произошедшее «актом целенаправленного политического насилия».
Трагедия произошла в двух соседних городах — Чамплине и Бруклин-Парке, расположенных примерно в 13 километрах к северу от Миннеаполиса. По данным правоохранительных органов, подозреваемый выдавал себя за полицейского. Его заметили около дома Хортман, когда правоохранители прибыли, чтобы обеспечить ее безопасность после нападения на Хоффмана.
По словам начальника Бюро уголовных расследований Миннесоты Дрю Эванса, когда полицейские попытались задержать подозреваемого, он открыл по ним огонь. В результате произошла перестрелка, но нападавший смог скрыться, в текущий момент продолжается розыск. К расследованию присоединилось ФБР.
Пара получила множественные огнестрельные ранения, их прооперировали в госпитале. По словам Уолца, медицинские специалисты «с осторожным оптимизмом» оценивают их шансы на выживание, передает ТАСС.
4 декабря 2024 года в центральной части Манхэттена, Нью-Йорк генеральному директору одной из крупнейших медицинских страховых компаний США, UnitedHealthcare, Брайану Томпсону выстрелили в грудь вблизи отеля New York Hilton Midtown. Предпринимателя госпитализировали в критическом состоянии, но врачи не смогли спасти его.