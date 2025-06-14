Гладко все выглядело только на бумаге: когда на самом деле образование в СССР стало бесплатным

Аналог нашего ЕГЭ и вступительный экзамен в вузы Южной Корее называется Сунын. Он имеет существенное отличие от российского — все предметы сдаются школьниками сразу в один день. Поэтому экзамен продолжается 8−9 часов. В этот день все предприятия страны, государственные и частные, начинают работу на час позже, чтобы школьники смогли добраться на экзамен без пробок. Если же выпускник по каким-либо причинам не успевает прибыть вовремя, он вправе обратиться к любому полицейскому, и тот доставит ученика к месту сдачи экзамена на мотоцикле. В Японии, где считают, что все новое начинается весной, учебный год стартует 1 апреля. Это время совпадает и с началом цветения сакуры. Другая особенность: в японских школах работают только мужчины. Самым старым университетом в мире считается марокканский Карауин, открытый в 859 году. Первая школьная парта была придумана и изготовлена в эпоху Возрождения. По внешнему виду она мало чем отличается от современных и представляет собой совмещенный со скамьей стол с наклонной крышкой. Во французских школах действует 20-балльная система оценок, в отличие от нашей, пятибалльной. Эксперты считают, что именно при таком подходе возможно наиболее точно определить достижения учащихся. Ведь некоторые из них способны лишь вызубрить предмет, а другие в состоянии все схватывать на лету. Самый длинный урок, продолжительностью 54 часа, прошел в Австралии. Все это время профессор университета начитывал студентам свой лекционный материал. Более 100 школ в Бангладеш располагаются на лодках. При этом каждое из этих учебных заведений имеет доступ в интернет, библиотеки и работает на солнечных батареях. Суммарный алфавит Советского Союза состоял из 400 символов, достаточных для набора текстов на 90 языках народов страны, пользующихся кириллицей и латиницей.