Гладко все выглядело только на бумаге: когда на самом деле образование в СССР стало бесплатным

В июне 1956 года советское правительство сделало школьникам подарок: в стране с бесплатным образованием отменило плату за обучение в старших классах! Что это было? Вспоминает «Вечерняя Москва».
В Советском Союзе любили повторять тезис о бесплатном всеобщем образовании, которое гарантировало государство. Мы быстро подзабыли, что и в СССР так было не всегда.
В дореволюционной России образование не было как всеобщим, так и обязательным. Хотя планы по обучению населения все-таки рассматривались.
После Октябрьской революции большевики заявляли, что сделают школу доступной всем да еще и бесплатной, а образование — обязательным.
Сначала было объявлено о ликвидации безграмотности: начало этому хорошему делу положил декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 26 декабря 1919 года. Ликбез должен был затронуть всех безграмотных в возрасте от 8 до 50 лет. Эта кампания закончилась в 1939 году, она шла одновременно со строительством новой системы образования.
Катастрофа на теплоходе «Александр Суворов».
Но гладко все выглядело только на бумаге. Поэтому бесплатное образование, которое всем обещали большевики, быстро закончилось. Плату отменили лишь в 1927 году.
В 1936 году в статье 121 новой «сталинской» Конституции значилось: «Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее». Но этот период продолжался совсем недолго, пока в 1940 году не появилось постановление Совнаркома СССР за подписью Вячеслава Молотова, в котором значилось, что, учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящихся и значительные расходы Советского государства на строительство и содержание возрастающей сети средних и высших учебных заведений, Совнарком СССР признает необходимым возложить часть расходов по обучению на самих трудящихся.
По словам доцента исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрия Борисенка, система, которая существовала в то время, предполагала определенную плату за обучение в старших классах школы.
— Масштабные мероприятия периода сталинской культурной революции зарождались еще в ленинские времена, — говорит Борисенок. — Тогда начался ликбез. Это был масштабный проект, и безграмотность ликвидировали бесплатно. Но принятый в 1940 году закон о платности обучения в старших классах средних школ и высших учебных заведений сильно ударил по тем студентам, которые пытались жить на стипендию…
Историк замечает, что послевоенная советская стипендия была достаточно высокой по сравнению с крошечными современными.
Чтобы дети не забыли, что такое школа: как провести каникулы с пользой.
— Плата за годовое обучение в 8-м, 9-м и 10-м классах в 1940 году примерно равнялась месячной зарплате советского гражданина — 300−350 рублей, — говорит эксперт. — Многие не могли себе позволить такую сумму. В первые послевоенные годы плата составляла 10 процентов среднего заработка рабочего. А с 1950 года была уже около 5 процентов. И когда Совмин СССР выпустил 6 июня 1956 года постановление за подписью его руководителя Николая Булганина об отмене с 1 сентября платы за обучение, это были не такие уж огромные деньги.
— Я бы не стал связывать этот шаг с «десталинизацией», — продолжает историк. — До обнародования постановления Президиума ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» был еще почти месяц. Поэтому государство могло себе позволить убрать эти 5 процентов из семейного бюджета. Да и обосновано все было красиво — «в целях создания более благоприятных условий для осуществления в стране всеобщего среднего образования». Тут можно отметить и закон 1958 года — «О всеобщем восьмилетнем образовании».
— Предполагалось, что школьники старших классов будут учиться и в школах, и в ПТУ и техникумах, — уточняет Борисенок. — Образование было бесплатным, но при этом ученики старших классов должны были два дня в неделю работать на производстве или в сельском хозяйстве И то, что они заработали, составляло символическую плату школьного обучения. Так что все вернулось с такими хрущевскими недоделками… И для того, чтобы поступить в вуз после 1958 года, нужно было отработать не менее двух лет после окончания средней школы. От этого пострадало качество обучения в институтах и университетах: отработав два года на производстве, человек даже с хорошими способностями мог забыть, чему его учили в старшей школе. Поэтому когда к власти пришел Леонид Брежнев, то уже в 1966 году эту практику отменили.
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Аналог нашего ЕГЭ и вступительный экзамен в вузы Южной Корее называется Сунын. Он имеет существенное отличие от российского — все предметы сдаются школьниками сразу в один день. Поэтому экзамен продолжается 8−9 часов. В этот день все предприятия страны, государственные и частные, начинают работу на час позже, чтобы школьники смогли добраться на экзамен без пробок. Если же выпускник по каким-либо причинам не успевает прибыть вовремя, он вправе обратиться к любому полицейскому, и тот доставит ученика к месту сдачи экзамена на мотоцикле. В Японии, где считают, что все новое начинается весной, учебный год стартует 1 апреля. Это время совпадает и с началом цветения сакуры. Другая особенность: в японских школах работают только мужчины. Самым старым университетом в мире считается марокканский Карауин, открытый в 859 году. Первая школьная парта была придумана и изготовлена в эпоху Возрождения. По внешнему виду она мало чем отличается от современных и представляет собой совмещенный со скамьей стол с наклонной крышкой. Во французских школах действует 20-балльная система оценок, в отличие от нашей, пятибалльной. Эксперты считают, что именно при таком подходе возможно наиболее точно определить достижения учащихся. Ведь некоторые из них способны лишь вызубрить предмет, а другие в состоянии все схватывать на лету. Самый длинный урок, продолжительностью 54 часа, прошел в Австралии. Все это время профессор университета начитывал студентам свой лекционный материал. Более 100 школ в Бангладеш располагаются на лодках. При этом каждое из этих учебных заведений имеет доступ в интернет, библиотеки и работает на солнечных батареях. Суммарный алфавит Советского Союза состоял из 400 символов, достаточных для набора текстов на 90 языках народов страны, пользующихся кириллицей и латиницей.
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