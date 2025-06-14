Проглотил пчелу и умер: друг принца Уильяма погиб во время игры в поло

Трагическая и в то же время нелепая история произошла в Великобритании. Причем, главный герой — близкий друг британского принца Уильяма, сообщает KP.RU.
Что произошло.
Во время игры в поло 53-летний индийский миллиардер Сунджай Капур случайно проглотил пчелу. Инцидент произошел 12 июня. Как передает таблоид Mirror, мужчина скончался еще до приезда медиков.
После ознакомления с ситуацией, врачи пришли к выводу, что пчела ужалила Капура в рот, что и стало причиной анафилактического шока. У мужчины буквально за пару минут остановилось сердце, даже профессионалы оказались бессильны.
Капур, незадолго до своей смерти, опубликовал в соцсетях пост, в котором соболезновал семьям погибшим в авиакатастрофе в индийском городе Ахмадабаде.
Капур возглавлял крупную компанию в Великобритании и водил множество полезных знакомств, в том числе и с наследником британской короны. Вместе с Уильямом Капур часто играл в поло.
Мы решили вспомнить еще несколько случаев нелепых смертей, и их предостаточно.
В апреле этого года директор известной автомобильной компании в Ульяновске скончался после укуса комара. Естественно, насекомое было инфицировано. Укус произошел, когда мужчина отдыхал в Занзибаре, турист просто не успел вовремя обратить внимание на необычные симптомы, тем самым ускорил свою смерть.
«Пятый канал» приводит историю украинского рыболова, который планировал отпраздновать годовщину смерти тещи. Мужчина собрался наловить побольше рыбы, при этом оглушив полреки. Бросив в воду электрический кабель под напряжением, горе-рыболов добился своего. Но, зачем-то, бросился в воду собирать рыбу, пока кабель был в воде. В итоге мужчина скончался на месте.
Но, наверное, самая нелепая смерть случилась с японцем, который в 2020 году отправился покорять гору Фудзи. 47-летний Тетси Шиохара почти добрался до вершины, но поскользнулся и, к слову, мог бы спастись, если бы не смартфон. Весь свой путь японец снимал на смартфон, а потому, когда начал сползать по скользкой стене, не бросил телефон, продолжая съемку. В итоге мужчина катился кубарем вниз около 770 метров. Единственный приз, который Шиохаре получил, стал титул «Вершина тупости» от сайта премии Дарвина.