Проглотил пчелу и умер: друг принца Уильяма погиб во время игры в поло

Но, наверное, самая нелепая смерть случилась с японцем, который в 2020 году отправился покорять гору Фудзи. 47-летний Тетси Шиохара почти добрался до вершины, но поскользнулся и, к слову, мог бы спастись, если бы не смартфон. Весь свой путь японец снимал на смартфон, а потому, когда начал сползать по скользкой стене, не бросил телефон, продолжая съемку. В итоге мужчина катился кубарем вниз около 770 метров. Единственный приз, который Шиохаре получил, стал титул «Вершина тупости» от сайта премии Дарвина.