Актер Сергей Мигицко с фингалом зачитал стихи на кикбоксерском поединке

Петербургский актер Сергей Мигицко появился на турнире по кикбоксингу К-1 «Ультиматум удара» в необычном образе — с фингалом под глазом. Как сообщает «МК в Питере», артист в шляпе и с сумкой вышел на ринг для чтения стихов.