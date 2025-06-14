Участковый рассказал, как не дать пьющему члену семьи потратить деньги

О том, как не дать пьющему члену семьи потратить деньги, рассказал участковый инспектор милиции Брестского РОВД лейтенант милиции Антон Бацкалевич, сообщает УВД Брестского облисполкома.
По его словам, одной из профилактических мер является ограничение в дееспособности человека, злоупотребляющего алкоголем, по решению суда. В этом случае над ним устанавливается попечительство.
Такой гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, но не вправе совершать крупные сделки. Получать зарплату, пенсию и другие доходы и распоряжаться ими он может только с согласия своего попечителя.
Для ограничения в дееспособности есть два основания: злоупотребление спиртным или тот случай, когда человек, злоупотребляющий спиртным, ставит свою семью в тяжелое материальное положение.
«С заявлением в ОВД о подготовке материалов для признания судом ограниченно дееспособным гражданина вправе обращаться только члены его семьи, с которыми такой гражданин проживает совместно и ведет общее хозяйство», — отметил Антон Бацкалевич.
При этом попечитель пьющего, получающий его официальные доходы, должен расходовать деньги в интересах этого человека и семьи в целом.
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