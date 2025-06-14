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Группа из 14 российских ученых ожидает эвакуации из Ирана

Ученые приехали ранее в страну по по линии БРИКС.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

14 российских ученых ожидают эвакуации из Ирана. Как рассказала aif.ru рассказала доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД России, член СПЧ Элина Сидоренко, эта группа приехала в составе российской делегации по линии БРИКС.

По словам Сидоренко, 13 июня они провели провели в гостинице. В субботу, 14 июнгя ученых перевезли в российское посольство.

«Планируется эвакуация. В настоящее время идет атака, работает ПВО. Все, кто живет в гостинице, находится сейчас в бомбоубежище», — рассказала она.

Россиянка отметила прекрасную организацию. Также она подчеркнула, что среди россиян паники нет.

Как рассказала Сидоренко в своих соцсетях, накануне вечером члены делегации стали свидетелями ракетной атаки. По ее словам, «люди прирастали к окнам», было «очень интересно и страшно наблюдать», как работают ПВО. Она подчеркнула, что все понимали, «что малейший градус в сторону и все твое существование может прекратиться», но при этом никто не паниковал.

Также стало известно о возвращении из Ирана первой группы из 86 россиян. Отмечалось, что речь идет о съемочной группе Бондарчука. Представитель режиссера подтвердила, что он вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана.