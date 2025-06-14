Группа из 14 российских ученых ожидает эвакуации из Ирана

Как рассказала Сидоренко в своих соцсетях, накануне вечером члены делегации стали свидетелями ракетной атаки. По ее словам, «люди прирастали к окнам», было «очень интересно и страшно наблюдать», как работают ПВО. Она подчеркнула, что все понимали, «что малейший градус в сторону и все твое существование может прекратиться», но при этом никто не паниковал.