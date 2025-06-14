Группа из 14 российских ученых ожидает эвакуации из Ирана

По словам Сидоренко, 13 июня они провели провели в гостинице. В субботу, 14 июнгя ученых перевезли в российское посольство.
«Планируется эвакуация. В настоящее время идет атака, работает ПВО. Все, кто живет в гостинице, находится сейчас в бомбоубежище», — рассказала она.
Россиянка отметила прекрасную организацию. Также она подчеркнула, что среди россиян паники нет.
Как рассказала Сидоренко в своих соцсетях, накануне вечером члены делегации стали свидетелями ракетной атаки. По ее словам, «люди прирастали к окнам», было «очень интересно и страшно наблюдать», как работают ПВО. Она подчеркнула, что все понимали, «что малейший градус в сторону и все твое существование может прекратиться», но при этом никто не паниковал.
Также стало известно о возвращении из Ирана первой группы из 86 россиян. Отмечалось, что речь идет о съемочной группе Бондарчука. Представитель режиссера подтвердила, что он вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана.