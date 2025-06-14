Василий Березуцкий ушёл с поста главного тренера азербайджанского «Сабаха»

Как игрок Березуцкий прославился выступлениями за ЦСКА, где шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Начинал карьеру в «Торпедо-ЗИЛ», а за сборную России провёл 101 матч.