Исполнение русских песен Веркой Сердючкой в Киеве стало поводом для жалоб.
Украинский певец Андрей Данилко, выступая как Верка Сердючка, спровоцировал скандал в Киеве, исполнив русскоязычные песни на концерте. Языковой омбудсмен Украины обратился в полицию и пообещал ответственность за нарушение моратория и закона об украинизации. Об этом сообщают СМИ.
«В Киеве на концерте в Osocor Residence украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, исполнил несколько песен на русском языке, что вызвало бурную негативную реакцию среди представителей общественной организации “Українська мова” и общественности. Телеведущий Виктор Дяченко публично выразил свое недовольство в соцсетях, призвав уполномоченного по защите государственного языка обратить внимание на этот инцидент», — пишет издание «Страна».
В ответ языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что обратился в полицию по факту нарушения моратория на исполнение русскоязычных песен в столице Украины и подчеркнул, что подобные действия не только противоречат закону об украинизации, но и затрагивают национальное достоинство страны. Он пообещал, что виновные понесут ответственность за свои действия, подчеркнув серьезность ситуации.
В последние годы на Украине действует строгая языковая политика, направленная на сокращение использования русского языка в публичной сфере. После принятия в 2019 году закона об украинском языке как государственном, исполнение и использование русского языка на официальных мероприятиях и в СМИ ограничено, а за нарушения предусмотрена административная ответственность. Ранее подобные инциденты уже привлекали внимание общественности, включая случай с главой ГУР Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который едва не произнес русское слово в прямом эфире.