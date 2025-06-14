Верка Сердючка попала в скандал после исполнения русскоязычных песен в Киеве

В последние годы на Украине действует строгая языковая политика, направленная на сокращение использования русского языка в публичной сфере. После принятия в 2019 году закона об украинском языке как государственном, исполнение и использование русского языка на официальных мероприятиях и в СМИ ограничено, а за нарушения предусмотрена административная ответственность. Ранее подобные инциденты уже привлекали внимание общественности, включая случай с главой ГУР Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который едва не произнес русское слово в прямом эфире.