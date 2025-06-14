Депутат Нилов предложил лишить детей мигрантов бесплатного образования

— Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платят семья, работодатель, посольство, фонды, (иностранное — прим. «ВМ») государство, но не мы с вами со своих налогов, — подчеркнул парламентарий.