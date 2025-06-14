Депутат Нилов предложил лишить детей мигрантов бесплатного образования

Бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов нужно отменить, а количество попыток сдачи теста по русскому языку — ограничить. Такое мнение в субботу, 14 июня, высказал глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР.
— Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платят семья, работодатель, посольство, фонды, (иностранное — прим. «ВМ») государство, но не мы с вами со своих налогов, — подчеркнул парламентарий.
Он предложил направлять вырученные средства на премии учителям и создание необходимой образовательной инфраструктуры. Кроме того, Нилов призвал прекратить «мучить детей», если они не в состоянии выучить русский язык, и отметил, что они не должны находиться в стране, передает ТАСС.
10 июня заместитель главы МВД России Игорь Зубов сообщил, что в стране находится более 638 тысяч детей мигрантов, и их значительная часть не посещает образовательные учреждения. В частности, в Москве из 80 282 несовершеннолетних иностранцев в школах и других образовательных учреждениях учатся только 25 тысяч человек.