Миллиардер Санджай Капур умер, проглотив пчелу во время игры в поло

Индийский миллиардер и друг принца Уильяма Санджай Капур в субботу, 14 июня, скончался во время игры в поло в Великобритании, проглотив пчелу. Об этом пишет Mirror.
— Друг принца Уильяма скончался после того, как проглотил пчелу во время игры в поло, что вызвало сердечный приступ со смертельным исходом, — говорится в материале.
Журналисты отметили, что 53-летний Капур мгновенно потерял сознание из-за яда пчелы, которая его ужалила. У бизнесмена осталось трое детей — 20-летняя дочь Самайра и 14-летний сын Киаан, которые родились в браке с болливудской актрисой Каришме Капур, а также семилетний сын Азариас, рожденный от его второй супруги, модели Прийе Сачдев.
За несколько часов до смерти индийский предприниматель отдал дань памяти погибшим в результате крушения самолета Boeing 787−8 авиакомпании Air India в Ахмадабаде, передает газета Mirror.