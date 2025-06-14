Миллиардер Санджай Капур умер, проглотив пчелу во время игры в поло

Журналисты отметили, что 53-летний Капур мгновенно потерял сознание из-за яда пчелы, которая его ужалила. У бизнесмена осталось трое детей — 20-летняя дочь Самайра и 14-летний сын Киаан, которые родились в браке с болливудской актрисой Каришме Капур, а также семилетний сын Азариас, рожденный от его второй супруги, модели Прийе Сачдев.