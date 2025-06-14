Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что планирует пойти работать в один из новых регионов РФ.
«Мы с мужиками посоветовались. В будущем планирую поступить в институт на офицера и пойти работать в новые регионы, которые вошли в состав России», — сказал он.
Военнослужащий уточнил, что от возвращения на родину его переполняют эмоции. Он поблагодарил Минобороны и президента РФ Владимира Путина.
«Я горд, что за меня стоит большая, огромная страна, которая может сказать “да” и “нет”. Все, как отрежет. Сказала вернет — значит вернет», — добавил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем на самолёте прибыли в один из аэропортов Московской области. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.