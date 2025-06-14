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В Лос-Анджелесе несколько тысяч человек вышли на протест против Трампа

Представители силовых структур не разгоняют толпу протестующих.

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Источник: Аргументы и факты

В Лос-Анджелесе несколько тысяч человек собрались на акцию протеста против политики лидера США Дональда Трампа и его администрации, пишет РИА Новости.

Согласно наблюдениям корреспондента агентства, этот протест является самым масштабным в Лос-Анджелесе с понедельника. Демонстрация проходит мирно. Представители силовых структур не вмешиваются и не разгоняют толпу. При этом участники протеста не проявляют агрессии.

«Демонстрация стала частью скоординированной акции No Kings (“Нет королям”). Акции проходят по всей стране в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера», — уточняется в публикации.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что в США задержали 170 протестующих против миграционной политики Дональда Трампа.