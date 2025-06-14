В Лос-Анджелесе несколько тысяч человек вышли на протест против Трампа

Согласно наблюдениям корреспондента агентства, этот протест является самым масштабным в Лос-Анджелесе с понедельника. Демонстрация проходит мирно. Представители силовых структур не вмешиваются и не разгоняют толпу. При этом участники протеста не проявляют агрессии.