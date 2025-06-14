Пезешкиан: Атаки Израиля на Иран осуществляются при координации США

Как писал сайт KP.RU, 14 июня газета Financial Times написала, что притворная готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе на самом деле была лишь уловкой, чтобы ввести Тегеран в заблуждение и заставить его испытывать ложное чувство безопасности. Эвакуация американцев с Ближнего Востока, похоже, была не отвлекающим маневром. Вместо этого у республиканца был более изощренный план поддержки ударов армии Израиля по Ирану.