Пезешкиан: Атаки Израиля на Иран осуществляются при координации США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном обвинил США в координации атак ЦАХАЛ на исламскую республику. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией иранского президента.
«Американцы всегда подчеркивали в ходе переговоров, что сионистский режим не предпримет никаких агрессивных действий без координации и разрешения с их стороны», — сказал Пезешкиан.
Как подчеркнул политик, в связи с этим очевидно, что нынешние атаки осуществляются при координации США, которые одобрили эти действия. Если бы Вашингтон захотел, то мог бы поставить израильский режим на место, добавил он.
Иранский президент указал, что Тегеран не изменит позицию по своему ядерному досье и не будет вести переговоры, пока продолжаются израильские атаки.
Как писал сайт KP.RU, 14 июня газета Financial Times написала, что притворная готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе на самом деле была лишь уловкой, чтобы ввести Тегеран в заблуждение и заставить его испытывать ложное чувство безопасности. Эвакуация американцев с Ближнего Востока, похоже, была не отвлекающим маневром. Вместо этого у республиканца был более изощренный план поддержки ударов армии Израиля по Ирану.