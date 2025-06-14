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Столб дыма поднимается в иранском Бушере, где строится АЭС с участием России

Иранские СМИ сообщили о новой атаке на ядерные объекты страны.

Как создавалась новая Россия

Иранские СМИ сообщают об очередных израильских атаках на ядерные объекты государства. В частности, сообщается, что большой столб дыма поднимается в небе над Бушером. В этом населенном пункте располагается АЭС, которая сейчас строится при участии российских специалистов. Об этом сообщает иранское агентство YJC.

Журналисты иранского СМИ выложили в сеть фотографии, на которой видно группу людей, которые смотрят в небо, где поднимается в воздух столб дыма.

«Бушер, несколько минут назад», — гласит подпись под этим кадром.

Ранее KP.RU писал о сообщении МАГАТЭ, что четыре важных здания повреждены на ядерном объекте в иранском Исфахане. В частности, международная организация уточнила, что среди поврежденных Израилем в Исфахане оказался завод по конверсии урана.

А в Роспотребнадзоре сообщили, что в Дагестане отслеживают радиационный фон из-за событий в Иране.