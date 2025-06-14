Столб дыма поднимается в иранском Бушере, где строится АЭС с участием России

Иранские СМИ сообщают об очередных израильских атаках на ядерные объекты государства. В частности, сообщается, что большой столб дыма поднимается в небе над Бушером. В этом населенном пункте располагается АЭС, которая сейчас строится при участии российских специалистов. Об этом сообщает иранское агентство YJC.