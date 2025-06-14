Балицкий: Замкомандира батальона имени Судоплатова Семов погиб в зоне СВО

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, занимавший также должность командира отряда «Тигр», трагически погиб в зоне проведения СВО. Автомобиль, в котором он следовал, подорвался на мине в Курской области. Вместе с Ефремовым погибли два бойца его отряда. Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших орденами Мужества.