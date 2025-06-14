Доцент Скапенкер рассказал, при каких условиях доллар может стоить 50 рублей

Доллар может снова стоить 50 рублей в случае продолжения роста российских производственных сил, который должен происходить за счет импортозамещения и развития экспортного направления страны. Об этом в субботу, 14 июня, заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.