Доцент Скапенкер рассказал, при каких условиях доллар может стоить 50 рублей

Доллар может снова стоить 50 рублей в случае продолжения роста российских производственных сил, который должен происходить за счет импортозамещения и развития экспортного направления страны. Об этом в субботу, 14 июня, заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.
Еще одним условиям для снижения курса доллара он назвал продолжение увеличения роли региональных экономических союзов в организации расчетов в национальных валютах.
— Представляется, что в качестве основного шага на пути к такому показателю следует назвать возврат к объективному международному распределению труда, что на практике должно выразиться в возобновлении беспрепятственной международной торговли, — подчеркнул эксперт в беседе с агентством Прайм.
Аналитик департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман рассказал, что с начала года рубль укрепился относительно доллара на 24 процента — причиной этого стала высокая ставка Центробанка России. По его словам, ближайшей целью служит уровень 78−82,5 рубля за доллар.