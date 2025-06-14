Блевотина, разбитые лампы и бардак: Гимнасты Украины остались без медалей и разгромили номер отеля в ФРГ

По данным журналистов, инцидент произошёл после завершения соревнований, который проходили в Лейпциге с 26 по 31 мая. Олимпийский чемпион Олег Верняев и Владислав Грик, оставшись без медалей, повредили имущество отеля: сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а также засорили сифон в ванной и оставили блевотину. Украинское издание опубликовало фотографии разгромленного номера, назвав поведение спортсменов «свинством».