Бородай: Зеленский обещал солдатам ВСУ жизнь за счет репараций от России

— Дескать, будет жизнь на халяву, ничего не надо будет делать, работать не надо будет. Мы, мол, будем жить за счет «клятых москалей», они нам все заплатят, а мы будем хорошо жить, — пояснил парламентарий в ходе беседы с порталом «Царьград».