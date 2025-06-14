Президент Украины Владимир Зеленский обманул военнослужащих страны, чтобы мотивировать их принять участие в конфликте с Россией. Лидер киевского режима убеждал, что они якобы обязательно победят Россию и будут жить за счет репараций. Об этом в субботу, 14 июня, рассказал депутат Государственной думы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Союза добровольце Донбасса (СДД) Александр Бородай.
— Дескать, будет жизнь на халяву, ничего не надо будет делать, работать не надо будет. Мы, мол, будем жить за счет «клятых москалей», они нам все заплатят, а мы будем хорошо жить, — пояснил парламентарий в ходе беседы с порталом «Царьград».
10 июня Зеленский рассказал, что Киев может мобилизовывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 27 тысяч человек в месяц. Украинский лидер отметил, что мобилизация является проблемой любого вооруженного конфликта. Он также напомнил, что в стране нет насильного призыва на службу молодых людей до 24 лет —вместо этого им предлагают заключить контракт.
3 июня СМИ сообщили, что Зеленский постепенно теряет авторитет перед военнослужащими из-за своей неспособности договориться с Россией о мирном урегулировании конфликта. Журналисты уточнили, что бойцы ВСУ не хотят, чтобы лидер киевского режима появлялся даже в своем родном городе — Кривом Роге.