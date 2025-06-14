Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать самолетами НАТО

«И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету патриарха. Вот этот вопрос “на завал” западным политикам: “Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете, это точно!”, — заявил патриарх Кирилл во время собрания духовенства калининградской митрополии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.