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Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать самолетами НАТО

Патриарх Кирилл обратился к западным политикам и спросил у них, зачем выпускать навстречу его лайнеру самолеты НАТО.

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Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его нельзя напугать самолетами НАТО, вылетевшими навстречу лайнеру, в котором он направлялся в Калининград для встречи с паствой, сказано на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл задался вопросом, зачем выпускать навстречу его лайнеру самолеты НАТО. Он отметил, что не может представлять опасность.

«И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету патриарха. Вот этот вопрос “на завал” западным политикам: “Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете, это точно!”, — заявил патриарх Кирилл во время собрания духовенства калининградской митрополии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Ранее сообщалось, что Германия подняла истребители из-за самолета Ил-20. Его заметили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем рядом с районом, где проходили маневры НАТО.