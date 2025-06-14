Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать самолетами НАТО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его нельзя напугать самолетами НАТО, вылетевшими навстречу лайнеру, в котором он направлялся в Калининград для встречи с паствой, сказано на сайте Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл задался вопросом, зачем выпускать навстречу его лайнеру самолеты НАТО. Он отметил, что не может представлять опасность.
«И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету патриарха. Вот этот вопрос “на завал” западным политикам: “Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете, это точно!”, — заявил патриарх Кирилл во время собрания духовенства калининградской митрополии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
Ранее сообщалось, что Германия подняла истребители из-за самолета Ил-20. Его заметили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем рядом с районом, где проходили маневры НАТО.