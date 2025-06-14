Патриарх Кирилл заявил, что не боялся сопровождавших его борт самолетов НАТО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугали боевые самолеты Североатлантического альянса, вылетевшие навстречу пассажирскому лайнеру, в котором он находился во время рейса в Калининград. Об этом заявил священнослужитель 14 июня на собрании духовенства Калининградской митрополии в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, слова патриарха приводятся на сайте РПЦ.
«Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве», — сказал предстоятель РПЦ.
Он отметил, что затем появилась грозная НАТОвская машина F-16 и все приближалась к самолету.
«Патриарха не напугаете — это точно», — подчеркнул Кирилл.
По его словам, данный факт может спровоцировать конфликт между Востоком и Западом, который может привести к жертвам.
Как писал сайт KP.RU, 4 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, обращаясь к пастве во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, что Белоруссия является западным порубежьем Святой Руси. И отметил, что страна исполнена силой веры людей, которые проживают здесь.