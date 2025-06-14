Патриарх Кирилл заявил, что не боялся сопровождавших его борт самолетов НАТО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугали боевые самолеты Североатлантического альянса, вылетевшие навстречу пассажирскому лайнеру, в котором он находился во время рейса в Калининград. Об этом заявил священнослужитель 14 июня на собрании духовенства Калининградской митрополии в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, слова патриарха приводятся на сайте РПЦ.