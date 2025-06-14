Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солист Мариинского театра Вернер напал на журналистов в Петербурге

Григор Вернер после дебоша в такси напал на журналистов телеканала «78».

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Солист Мариинского театра Григор Вернер после дебоша в такси напал на журналистов в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале телеканала «78».

По словам журналистов, артист собирался прокомментировать нам произошедший накануне инцидент, но в какой-то момент начал кричать и бросаться на автомобиль съемочной группы. Они отметили, что Вернер разбил лобовое стекло машины.

По данным канала, накануне артист в Приморском районе начал громко петь, сел в такси, а после замечания водителя якобы достал пистолет и заявил, чтобы тот не мешать ему отдыхать.

Также есть информация, что в тот же день солист в «Театре на Литейном» требовал встречи с бывшей девушкой-актрисой, напал на охранника и угрожал предметом, похожим на пистолет.

Телеканал сообщает, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Дзержинске Нижегородской области был задержан мужчина, напавший на прохожего с бензопилой.