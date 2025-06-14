Синоптик Леус: на побережье Черного моря 15 июня возможны смерчи

В воскресенье, 15 июня, в прибрежной зоне от Анапы до Магри есть большая вероятность формирования смерчей. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что вчера и сегодня на Кубани прошли очаговые грозовые дожди с порывистым ветром, 15 июня погода ухудшится. Так, завтра ожидаются ливни и грозы, а также град и порывы ветра до 20−25 м/с.
«В прибрежной зоне от Анапы до Магри есть высокая вероятность формирования смерчей. При этом температура воздуха днем не превысит +20…+25 градусов», — сообщил синоптик.
Ранее Михаил Леус сообщал, что во Внуково выпало около 70% от месячной нормы осадков.