Трамп и Путин отложили обсуждение украинского вопроса на следующую неделю

Президент США Дональд Трамп в субботу, 14 июня, заявил, что в прошедшем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным стороны уделили вопросу украинского кризиса «гораздо меньше времени». По словам главы Белого дома, основное обсуждение было отложено на следующую неделю.
— Гораздо меньше времени было уделено обсуждению России и Украины, но это запланировано на следующую неделю, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что поддерживает мнение Владимира Путина относительно необходимости прекращения военного конфликта между Израилем и Ираном.
В ходе беседы с Трампом по телефону президент России подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Глава Белого дома, в свою очередь, принял к сведению эту информацию и вновь подчеркнул свою заинтересованность в скорейшем окончании конфликта между Россией и Украиной.
13 июня Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». Американский лидер добавил, что последствия отказа будут «гораздо хуже любых ожиданий» Тегерана.