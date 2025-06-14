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Трамп и Путин отложили обсуждение украинского вопроса на следующую неделю

Президент США Дональд Трамп в субботу, 14 июня, заявил, что в прошедшем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным стороны уделили вопросу украинского кризиса «гораздо меньше времени». По словам главы Белого дома, основное обсуждение было отложено на следующую неделю.

Как создавалась новая Россия

Президент США Дональд Трамп в субботу, 14 июня, заявил, что в прошедшем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным стороны уделили вопросу украинского кризиса «гораздо меньше времени». По словам главы Белого дома, основное обсуждение было отложено на следующую неделю.

— Гораздо меньше времени было уделено обсуждению России и Украины, но это запланировано на следующую неделю, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что поддерживает мнение Владимира Путина относительно необходимости прекращения военного конфликта между Израилем и Ираном.

В ходе беседы с Трампом по телефону президент России подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Глава Белого дома, в свою очередь, принял к сведению эту информацию и вновь подчеркнул свою заинтересованность в скорейшем окончании конфликта между Россией и Украиной.

13 июня Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». Американский лидер добавил, что последствия отказа будут «гораздо хуже любых ожиданий» Тегерана.