Трамп и Путин отложили обсуждение украинского вопроса на следующую неделю

В ходе беседы с Трампом по телефону президент России подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Глава Белого дома, в свою очередь, принял к сведению эту информацию и вновь подчеркнул свою заинтересованность в скорейшем окончании конфликта между Россией и Украиной.