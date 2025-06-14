Кошка Муся, упавшая с «Ласточкиного гнезда», стала звездой Крыма

Благодаря оперативной работе волонтеров кошку спасли. После этого Муся побывала на приеме у мэра Ялты, а ее история тронула сердца тысяч людей. Несколько недель лечения в клинике — и вот перед нами уже не бездомная кошка, а настоящая звезда.