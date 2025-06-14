Кошка Муся, упавшая с «Ласточкиного гнезда», стала звездой Крыма

Эта история потрясла весь Крым, уличная кошка Муся стала настоящей знаменитостью после невероятного происшествия — ее сбросили со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Падение с 40-метровой высоты в холодное море могло стать трагическим, но судьба распорядилась иначе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
Благодаря оперативной работе волонтеров кошку спасли. После этого Муся побывала на приеме у мэра Ялты, а ее история тронула сердца тысяч людей. Несколько недель лечения в клинике — и вот перед нами уже не бездомная кошка, а настоящая звезда.
Трогательные посты теперь регулярно появляются в соцсетях. А ее новый дом — та самая ветеринарная клиника, где врачи так привязались к пациентке, что оставили ее у себя.
Теперь у Мусеньки все как у людей: вкусные завтраки, прогулки на свежем воздухе и даже визиты к родственникам хозяйки. Правда, святое для любой кошки — послеобеденный сон — остается неприкосновенным.
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