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Нетаньяху утверждает, что Иран хотел передать ЯО партнерам на Ближнем Востоке

По словам Нетаньяху, Иран якобы дважды пытался убить Трампа.

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Источник: Комсомольская правда

Израиль обладал некой информацией, что Иран намеревался не только создать ядерное оружие (ЯО), но и передать его своим партнерам на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, обосновывая начало военной кампании ЦАХАЛ против исламской республики.

«У нас была информация, что этот беспринципный режим планировал передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим сателлитам», — утверждал глава израильского кабмина.

Также, по словам премьера Израиля, Иран якобы «дважды пытался убить президента США Дональда Трампа». При этом каких-либо конкретных доказательств своим высказываниям Нетаньяху не привел.

В свою очередь иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран в ближайшее время предпримет «тяжелые и разрушительные» атаки против Израиля.

Как писал сайт KP.RU, 13 июня Нетаньяху заявил, что Израиль атаковал Иран с целью уничтожения ключевых объектов ядерной программы исламской республики. Он отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Напомним, военная операция Израиля «Восходящий лев» продолжилась в ночь на 14 июня. ЦАХАЛ наносил удары по ядерным объектам и военным целям Ирана. В свою очередь Иран запустил сотни баллистических ракет и дронов по еврейскому государству, обойдя считавшуюся непреступной ПРО «Железный купол». В результате удалось поразить стратегически важный комплекс Кирья в Тель-Авиве.