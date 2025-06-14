Нетаньяху утверждает, что Иран хотел передать ЯО партнерам на Ближнем Востоке

Израиль обладал некой информацией, что Иран намеревался не только создать ядерное оружие (ЯО), но и передать его своим партнерам на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, обосновывая начало военной кампании ЦАХАЛ против исламской республики.
«У нас была информация, что этот беспринципный режим планировал передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим сателлитам», — утверждал глава израильского кабмина.
Также, по словам премьера Израиля, Иран якобы «дважды пытался убить президента США Дональда Трампа». При этом каких-либо конкретных доказательств своим высказываниям Нетаньяху не привел.
В свою очередь иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран в ближайшее время предпримет «тяжелые и разрушительные» атаки против Израиля.
Как писал сайт KP.RU, 13 июня Нетаньяху заявил, что Израиль атаковал Иран с целью уничтожения ключевых объектов ядерной программы исламской республики. Он отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько это необходимо.
Напомним, военная операция Израиля «Восходящий лев» продолжилась в ночь на 14 июня. ЦАХАЛ наносил удары по ядерным объектам и военным целям Ирана. В свою очередь Иран запустил сотни баллистических ракет и дронов по еврейскому государству, обойдя считавшуюся непреступной ПРО «Железный купол». В результате удалось поразить стратегически важный комплекс Кирья в Тель-Авиве.