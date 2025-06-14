Нетаньяху утверждает, что Иран хотел передать ЯО партнерам на Ближнем Востоке

Напомним, военная операция Израиля «Восходящий лев» продолжилась в ночь на 14 июня. ЦАХАЛ наносил удары по ядерным объектам и военным целям Ирана. В свою очередь Иран запустил сотни баллистических ракет и дронов по еврейскому государству, обойдя считавшуюся непреступной ПРО «Железный купол». В результате удалось поразить стратегически важный комплекс Кирья в Тель-Авиве.