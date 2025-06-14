Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт

Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем на самолёте прибыли в один из аэропортов Московской области. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.