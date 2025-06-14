Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих рассказал РИА Новости, что пока не может поверить, что наконец-то оказался дома, в будущем он планирует вернуться на фронт, чтобы приблизить победу России.
«Пока еще таких ощущений нет. Еще и даже не верится… Планы на будущее — взять автомат и пойти опять воевать, чтобы одержать победу», — сказал он.
Другой военнослужащий признался, что очень рад своему возвращению и у него все хорошо.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем на самолёте прибыли в один из аэропортов Московской области. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.