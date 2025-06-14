Столб дыма поднялся в Бушере, где расположена строящаяся с участием России АЭС

В иранском городе Бушере, где находится строящаяся с участием России Бушерская атомная электростанция (АЭС), поднялся столб дыма. Об этом в субботу, 14 июня, сообщило агентство YJC.
В Сети появилась фотография с подписью «Бушер, несколько минут назад», на которой изображена группа людей, предположительно, рабочих-строителей. Они наблюдают за поднимающимся столбом дыма, передает агентство.
13 июня организация по атомной энергии Ирана сообщила об ущербе, который израильские Военно-воздушные силы нанесли ядерному объекту в иранском городе Натанзе — в результате атаки его некоторые части получили повреждения. В организации также отметили, что специалисты провели анализ после взрывов и не выявили какого-либо радиоактивного, химического заражения или утечки с территории объекта.
14 июня в Роспотребнадзоре сообщили о введении круглосуточного мониторинга радиоактивной обстановки в южной части Дагестана в связи с аварией в центре обогащения урана в Натанзе. В надзорном ведомстве уточнили, что мониторинг проводится каждые два часа с целью оценки рисков.