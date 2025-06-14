Столб дыма поднялся в Бушере, где расположена строящаяся с участием России АЭС

13 июня организация по атомной энергии Ирана сообщила об ущербе, который израильские Военно-воздушные силы нанесли ядерному объекту в иранском городе Натанзе — в результате атаки его некоторые части получили повреждения. В организации также отметили, что специалисты провели анализ после взрывов и не выявили какого-либо радиоактивного, химического заражения или утечки с территории объекта.