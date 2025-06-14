ВМС Ирана заставили сменить курс эсминец-разведчик Британии в Оманском заливе

Как писал сайт KP.RU, 14 июня премьер Британии Кир Стармер заявил, что Лондон направит дополнительные силы, в том числе истребители, на свои базы на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе. По его словам, это необходимо для оказания экстренной поддержки.