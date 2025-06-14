ВМС Ирана заставили сменить курс эсминец-разведчик Британии в Оманском заливе

ВМС Ирана перехватили в Оманском заливе эсминец-разведчик Великобритании, который предположительно наводил израильские ракеты в сторону исламской республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.
«Британский эсминец-разведчик в Оманском заливе был остановлен ВМС Ирана и вынужден был изменить курс», — говорится в сообщении.
Агентство отметило, что британский военный корабль, вошедший вечером 13 июня в северную часть Индийского океана с целью наведения израильских ракет на Иран, был зафиксирован системами ВМС Ирана. Иранские военные направили британскому судну предупреждение, не позволив эсминцу продолжить свой путь в сторону Персидского залива.
Как писал сайт KP.RU, 14 июня премьер Британии Кир Стармер заявил, что Лондон направит дополнительные силы, в том числе истребители, на свои базы на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе. По его словам, это необходимо для оказания экстренной поддержки.
Ранее иранский депутат Эсмаил Косари сообщил, что Тегеран обдумывает возможность закрытия для судоходства Ормузского пролива, который является важным для поставок нефти на мировые рынки.