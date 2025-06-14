Украинский омбудсмен обратился в полицию из-за русских песен Сердючки

Концерт был в Киеве 13 июня.
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень обратился в полицию из-за исполнения песен на русском языке на концерте Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко). Об этом заявил омбудсмен в своих соцсетях.
«Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, которым также пренебрегли…», — приводит слова омбудсмена телеканал ТСН.
Концерт проходил 13 июня в пятницу, в одном из отелей Киева. ТСН уточняет, что, по информации очевидцев, на выступлении Данилко действительно исполнялись композиции на русском языке.
Ранее появилась информация, на концерте в Osocor Residence Андрей Данилко исполнил песни на русском языке, что вызвало бурную негативную реакцию среди представителей общественных организаций Украины. Тарас Кремень заявил, что виновные понесут ответственность за свои действия, подчеркнув серьезность ситуации.