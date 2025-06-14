Украинский омбудсмен обратился в полицию из-за русских песен Сердючки

«Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, которым также пренебрегли…», — приводит слова омбудсмена телеканал ТСН.