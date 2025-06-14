Чем хиджаб отличается от никаба и в каком случае его носят

В российском обществе все чаще звучат споры о допустимости ношения хиджаба — платка, покрывающего голову мусульманки. К сожалению, за внешней стороной вопроса нередко теряется суть: глубокое уважение к духовной традиции и целомудрию. «Вечерняя Москва» обсудила этот вопрос с первым заместителем председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушаном Аббясовым.
Хиджаб и никаб — не одно и то же. Хиджаб — это скромная одежда мусульманки, платок, закрывающий волосы, шею и грудь. Он не скрывает лицо, позволяет свободно общаться, работать, учиться. Это внешнее выражение внутреннего стремления к нравственной чистоте, скромности и покорности Богу. Никаб, напротив, полностью закрывает лицо, оставляя лишь узкий разрез для глаз. Такая одежда — не религиозная обязанность, а культурная особенность некоторых арабских стран, обусловленная в том числе климатическими условиями (песчаные бури, палящее солнце) и национальной традицией. Подавляющее большинство мусульман мира не носят никаб. В России, как правило, мусульманки ограничиваются хиджабом.
Покрытие головы женщиной — вовсе не чуждое и импортное явление для русской культуры. Наоборот, в течение веков православные женщины носили платки — как в храме, так и в быту. Девушки заплетали волосы в косу, а замужние непременно покрывали голову: непокрытие головы считалось порицаемым явлением. Эта традиция укоренена в христианской этике: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову» (Первое послание к Коринфянам, 11:5).
Таким образом, хиджаб вовсе не враждебен русской культуре. Он перекликается с древними христианскими ценностями и русской народной этикой. Мусульманка в хиджабе, как и православная в косынке, выражает уважение к себе, к окружающим и к Божьим заповедям.
Также одним из предметов дискуссий в обществе становится ношение бороды мусульманами. Почему верующие мужчины отращивают бороды? Не связано ли это с радикализмом? Или борода обязательна в исламе? В этих вопросах нужно разобраться спокойно.
В исламской традиции борода относится к сунне — то есть к действиям, которые совершал Пророк Мухаммед (мир ему). Он носил бороду и побуждал своих последователей поступать так же. Это стало проявлением уважения к его примеру, любви и следования по пути, который он указывал.
Однако важно понимать, что борода не фард — то есть не строгая обязанность. Ее отсутствие — не грех. Вопрос ношения бороды — это сфера личного выбора и духовного устремления.
Между тем борода — вовсе не исключительно мусульманский символ. На протяжении веков ее носили русские православные мужчины, особенно духовенство. Православные священники, архиереи и монахи традиционно отпускают бороду — как знак отрешенности от мирской суеты и стремления к духовной жизни. На иконах святые и даже сам Иисус Христос изображаются с длинными бородами.
Настоящий верующий узнается не по бороде и внешнему виду, а по благим поступкам!
Джильбаб.
Широкая, свободная женская одежда, покрывающая все тело, за исключением лица, кистей и стоп. Она традиционно рассматривается как верхняя одежда, которую надевают на повседневную одежду. В современности джильбаб представлен еще и в виде просторного платья, плаща или пальто.
Никаб.
Никаб следует отличать от других женских мусульманских головных уборов, закрывающих лицо, например, от распространенной в Средней Азии и Афганистане паранджи. Ношение одежды, скрывающей лицо, практикуется по разным причинам, среди которых традиции и обычаи, защита лица от песка, пыли, яркого солнечного света.
Буркини.
Купальный костюм для мусульманок. Производится из 100-процентного полиэстера, состоит из двух частей, имеет плотно сидящий на голове капюшон. По своему крою буркини близок к пижаме и закрывает все тело женщины за исключением стоп, ладоней и лица.
Куфия, арафатка, гутра.
Мужской платок. Неотъемлемая часть гардероба арабов, курдов и иракских туркменов.
Борода.
В мусульманских странах преобладает вариант ношения бороды средних размеров. Также мужчины предпочитают укорачивать усы. Это не самая гигиеничная зона, которую желательно постоянно мыть. И легче, когда усы укорочены.
Абайя (абая) и хиджаб.
Это традиционное арабское женское платье до щиколоток с рукавами. Поверх абайи надевается платок — хиджаб, который закрывает волосы, голову и шею, оставляя открытым лицо.
Тауб (товба), она же дишдада (дешдада), а еще галабея.
Мужские варианты одежды в странах Аравии — туники без воротника с рукавами. Галабея похожа на тауб, носят в Северной и Центральной Африке.
ПОД ЗАПРЕТОМ.
На данный момент никаб запрещен почти во всех странах ЕС, а также в Швейцарии, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Камеруне, Чаде, Республике Конго, Габоне, Марокко, Китае и на Шри-Ланке. Также запрещено носить никаб в школьных учреждениях Египта и Индии, в Тунисе — в госучреждениях, в Индонезии — в образовательных заведениях и зданиях власти. В прошлом году в Дагестане временно запретили носить никабы по соображениям безопасности. В школах Владимирской области ученикам запрещено носить любую религиозную одежду, включая хиджабы и никабы. Хиджаб запрещено носить в Таджикистане, Киргизии, Азербайджане, в учебных заведениях Казахстана и Узбекистана, в государственных и учебных заведениях Туркменистана. В Боснии и Герцеговине с 2016 года ограничение на ношение хиджаба действует для должностных лиц судебной системы, включая судей и адвокатов. В Турции женщинам разрешено носить и хиджаб, и паранджу, но только не в госучреждениях. Буркини запретили носить в ряде городов Франции. Бороды запрещено отращивать в Таджикистане и Туркменистане. Бороду, скрывающую лицо, запрещено носить в Киргизии. В Турции запрещено носить бороду государственным служащим.
26 мая президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий ношение в общественных местах религиозной одежды, закрывающей лицо. В странах Средней Азии мужчинам запрещено носить бороды — они считаются признаком радикальных исламистов. Как сочетаются религиозные традиции и современный образ жизни, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.