Чем хиджаб отличается от никаба и в каком случае его носят

На данный момент никаб запрещен почти во всех странах ЕС, а также в Швейцарии, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Камеруне, Чаде, Республике Конго, Габоне, Марокко, Китае и на Шри-Ланке. Также запрещено носить никаб в школьных учреждениях Египта и Индии, в Тунисе — в госучреждениях, в Индонезии — в образовательных заведениях и зданиях власти. В прошлом году в Дагестане временно запретили носить никабы по соображениям безопасности. В школах Владимирской области ученикам запрещено носить любую религиозную одежду, включая хиджабы и никабы. Хиджаб запрещено носить в Таджикистане, Киргизии, Азербайджане, в учебных заведениях Казахстана и Узбекистана, в государственных и учебных заведениях Туркменистана. В Боснии и Герцеговине с 2016 года ограничение на ношение хиджаба действует для должностных лиц судебной системы, включая судей и адвокатов. В Турции женщинам разрешено носить и хиджаб, и паранджу, но только не в госучреждениях. Буркини запретили носить в ряде городов Франции. Бороды запрещено отращивать в Таджикистане и Туркменистане. Бороду, скрывающую лицо, запрещено носить в Киргизии. В Турции запрещено носить бороду государственным служащим.