IRIB: Иран вскоре планирует массированную атаку на Израиль

В ближайшее время Иран нанесет «тяжелые и сокрушительные» удары по Израилю в ответ на продолжающиеся авиаудары израильской армии по территории исламской республики. Об этом проинформировало иранское государственное телевидение (IRIB).
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», целью которой стали объекты иранской ядерной программы. По данным Армии обороны Израиля, в атаках участвовали около 200 самолетов, нанесших удары более чем по 100 целям на территории Ирана, включая ядерные объекты.
Накануне Международное агентство по атомной энергии сообщило, что в результате атак Израиля 13 июня повреждены четыре важнейших здания в ядерном объекте в Исфахане.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в телефонном разговоре Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа Россия осудила военные действия Израиля в отношении Ирана.