IRIB: Иран вскоре планирует массированную атаку на Израиль

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», целью которой стали объекты иранской ядерной программы. По данным Армии обороны Израиля, в атаках участвовали около 200 самолетов, нанесших удары более чем по 100 целям на территории Ирана, включая ядерные объекты.