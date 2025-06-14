Mehr: Иран нанес новый ракетный удар по Израилю

Иран осуществил новый ракетный обстрел израильской территории, как передает информагентство Mehr. В атаке были задействованы баллистические ракеты.
Агентство также уточняет, что запуск ракет был проведен с территории Тегерана.
Напомним, что израильские ВВС начали военную операцию «Восстающий лев», нанеся удары по иранской ядерной инфраструктуре. В ходе ночного налета 200 истребителей поразили свыше 100 целей на территории Ирана.
Тегеран ответил вечером того же дня, запустив ракеты по военным объектам Израиля, включая авиабазы и здание Минобороны в Тель-Авиве.
Накануне министр обороны Хорватии Гордан Радман заявил, что в результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву ранены консул Хорватии в Израиле и его жена. Однако Рахман уточнил, что их травмы не представляют угрозу для жизни.