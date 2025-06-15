Токсичную бабочку обнаружили в Ростовской области

Во время пребывания в Волгодонске Сергей Гибков обнаружил это красочное, но таящее в себе опасность насекомое.
Прогуливаясь в окрестностях Сухо-Соленовской балки, фотограф обратил внимание на необычную бабочку. Насекомое выделялось черным окрасом с броскими алыми отметинами. Как выяснилось позднее, это была пестрянка (Zygaena sedi) — вид, знаменитый своей ядовитостью.
Главная особенность пестрянки — её способность аккумулировать токсичные элементы, в том числе синильную кислоту. Благодаря этому она не представляет интереса для хищных животных. Поедание пестрянки может привести к серьезному отравлению у плотоядных, в некоторых случаях со смертельным исходом.
Важно упомянуть, что размах крыльев данной бабочки варьируется от 26 до 33 мм. Интенсивная расцветка насекомого служит предупреждающим сигналом о его токсичности.
Кроме того, пестрянка создает трудности для сельского хозяйства. Самки откладывают от 6 до 14 яиц на листья растений, являющихся для них кормом. Вылупившиеся личинки начинают поедать молодые листья и побеги, нанося значительный вред урожаю.