Токсичную бабочку обнаружили в Ростовской области

Главная особенность пестрянки — её способность аккумулировать токсичные элементы, в том числе синильную кислоту. Благодаря этому она не представляет интереса для хищных животных. Поедание пестрянки может привести к серьезному отравлению у плотоядных, в некоторых случаях со смертельным исходом.