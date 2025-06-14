Иноагент Лева Би-2 поддержал удары Израиля по Ирану

Иностранный агент Егор Бортник, более известный как Лева Би-2 (признан в РФ иноагентом), поддержал авиаудары Израиля по Ирану, о чем сообщил в своих социальных сетях. В опубликованном посте музыкант заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи совершил ошибку, сопровождая сообщение изображением льва на фоне израильского флага.