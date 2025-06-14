Иноагент Лева Би-2 поддержал удары Израиля по Ирану

Лева из Би-2* высказался в поддержку Израиля.
Иностранный агент Егор Бортник, более известный как Лева Би-2 (признан в РФ иноагентом), поддержал авиаудары Израиля по Ирану, о чем сообщил в своих социальных сетях. В опубликованном посте музыкант заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи совершил ошибку, сопровождая сообщение изображением льва на фоне израильского флага.
«Хаменеи ошибся», — написал Бортник в своем аккаунте, добавив символику Израиля к публикации. Музыкант также выразил поддержку действиям Израиля на фоне недавних событий на Ближнем Востоке.
Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что страна намерена продолжать противодействие Ирану «любой ценой». Он подчеркнул, что позиция Израиля в этом вопросе остается неизменной и страна будет защищать свои интересы на международной арене, напоминает RT.
* Егор Бортник включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26 мая 2023 года.