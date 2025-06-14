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Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Тульской области призвал население сохранять спокойствие.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов введена в Тульской области, об этом говорится в сообщении губернатора региона Дмитрия Миляева.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

«Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.