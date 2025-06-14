Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов введена в Тульской области, об этом говорится в сообщении губернатора региона Дмитрия Миляева.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.
«Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.