Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.