Сотни протестующих движутся к Белому дому с требованием отставки Трампа

Несколько сотен человек в субботу, 14 июня, провели марш по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа.
Демонстранты в сопровождении многочисленных нарядов полиции организованной колонной с транспарантами и плакатами проследовали по центральным улицам города в сторону Белого дома. Организаторы акции затруднились назвать точное число участников, отметив, что их «несколько сотен».
Участники выкрикивают нецензурную брань в адрес американского лидера, а также скандируют лозунги «Трамп должен уйти сейчас же».
Полиция в происходящее не вмешивается. К 22:00 мск демонстрация подошла к Белому дому со стороны сквера Лафайет, упершись в установленные городскими властями ограждения, и продолжила акцию протеста в нескольких десятках метров от резиденции главы государства.
Название масштабной акции No Kings («Нет королям») отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королями отвергает, отмечая, что ему приходится проходить «круги ада» для осуществления своей политики, передает РИА Новости.
11 июня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять политике Дональда Трампа. По словам главы Калифорнии, глава Белого дома хочет, чтобы американцы «молчали», и демократия подвергается нападкам. Ньюсом подчеркнул, что Калифорния может стать первым штатом, оказавшим сопротивление политике Трампа, но на этом протесты не должны закончиться.