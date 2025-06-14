Сотни протестующих движутся к Белому дому с требованием отставки Трампа

11 июня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять политике Дональда Трампа. По словам главы Калифорнии, глава Белого дома хочет, чтобы американцы «молчали», и демократия подвергается нападкам. Ньюсом подчеркнул, что Калифорния может стать первым штатом, оказавшим сопротивление политике Трампа, но на этом протесты не должны закончиться.