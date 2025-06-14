Съемочная группа Бондарчука вернулась в Москву из Ирана

Члены съемочной группы Федора Бондарчука, который снимает сериал «Трудно быть богом», вернулись в Москву. Об этом РИА Новости сообщил представитель кинокомпании Team Films.
«Я разговаривала только что с Теймуром Джафаровым. Уже идут на ленту за багажом», — уточнила она.
Отметим, что шоураннер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев также находились в Иране вместе со съемочной группой Бондарчука.
Известно, что члены съемочной группы прибыли в московский аэропорт «Шереметьево» рейсом SU 1857 «Аэрофлота» из Баку. Ранее они были эвакуированы в столицу Азербайджана из Ирана.
При этом эвакуированный из Ирана Бондарчук прилетел в Москву вечером в субботу, 14 июня.