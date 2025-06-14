Власти Израиля предписали жителям перебраться ближе к убежищам

Управление тыла Израиля распорядилось, чтобы жители страны оставались вблизи бомбоубежищ и максимально сократили пребывание в общественных местах на случай иранской атаки. Об этом информирует армейская пресс-служба.
«Управление тыла предписало гражданам по всей стране находиться рядом с защищенными помещениями. Следует свести к минимуму нахождение в публичных пространствах и избегать массовых скоплений людей», — говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию под названием «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. Военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израильские власти заявили, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, поскольку, по данным военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в кратчайшие сроки. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил, что внутри ядерного объекта в Натанзе произошла «незначительная утечка», загрязнение во внешнюю среду не вышло.
Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы. Стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сообщалось о гибели 2 жителей и 63 раненых. Стороны продолжили обмен ударами в субботу, в частности, Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому подземному хранилищу ракет класса «земля-земля», крылатых ракет и пусковых установок.
Сообщалось, что группу россиян, включая членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, эвакуируют из Ирана в ночь на 14 июня. Как уточнили в посольстве, в группу из 88 человек, помимо россиян, входят граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
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