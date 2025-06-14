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МАГАТЭ не обнаружило повреждений на двух ядерных объектах Ирана

Гросси: Иранские ядерные объекты Фордо и Хондабе не повреждены при обстрелах.

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Источник: Комсомольская правда

Иранские ядерные объекты в Фордо и Хондабе не получили повреждений в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«По информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ, на объекте завода по обогащению топлива в Фордо и на строящемся тяжеловодном реакторе в городе Хондабе повреждений не обнаружено. Никаких дальнейших повреждений в Натанзе со вчерашнего дня», — цитирует Гросси пресс-служба МАГАТЭ в официальном аккаунте агентства в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что четыре важных здания повреждены на ядерном объекте в иранском Исфахане, среди них завод по конверсии урана.

Накануне израильский премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль обладал некой информацией о намерениях Ирана не только создать ядерное оружие (ЯО), но и передать его своим партнерам на Ближнем Востоке.

Тем временем взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.