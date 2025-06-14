МАГАТЭ не обнаружило повреждений на двух ядерных объектах Ирана

«По информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ, на объекте завода по обогащению топлива в Фордо и на строящемся тяжеловодном реакторе в городе Хондабе повреждений не обнаружено. Никаких дальнейших повреждений в Натанзе со вчерашнего дня», — цитирует Гросси пресс-служба МАГАТЭ в официальном аккаунте агентства в социальной сети Х.