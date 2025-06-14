Гросси: повреждений на ядерных объектах Фордо и Хондабе не обнаружено

МАГАТЭ не обнаружило повреждений на иранских ядерных объектах в Фордо и Хондабе, а также не зафиксировало новых разрушений в Натанзе со вчерашнего дня, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
«Согласно данным, которыми располагает МАГАТЭ, на предприятии по обогащению топлива в Фордо и на строящемся тяжеловодном реакторе в Хондабе повреждений не выявлено. Новых разрушений в Натанзе со вчерашнего дня также не зарегистрировано», — приводятся слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Это заявление прозвучало после вчерашнего удара Израиля по Ирану, в ответ на который верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи пообещал силовой ответ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию под названием «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. Военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израильские власти заявили, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, поскольку, по данным военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в кратчайшие сроки. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил, что внутри ядерного объекта в Натанзе произошла «незначительная утечка», загрязнение во внешнюю среду не вышло.
Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы. Стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сообщалось о гибели 2 жителей и 63 раненых. Стороны продолжили обмен ударами в субботу, в частности, армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому подземному хранилищу ракет класса «земля-земля», крылатых ракет и пусковых установок.
Сообщалось, что группу россиян, включая членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, эвакуировали из Ирана в ночь на 14 июня. Как уточнили в посольстве РФ в Иране, в группу из 88 человек, помимо россиян, входят граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
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