ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят удары по военным целям в Тегеране

Израильские военно-воздушные силы приступили к нанесению ударов по военным объектам в столице Ирана, сообщили представители ЦАХАЛ.
«ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по военным целям в Тегеране», — следует из сообщения.
В заявлении военных также сообщается, что одновременно с этим Израиль ведет перехват иранских ракет, направленных в сторону его территории.
Накануне израильские военные сообщили об устранении девяти иранских ученых-ядерщиков, участвовавших в разработке атомной программы страны. Согласно информации израильской армии, ликвидированные специалисты являлись ключевыми фигурами иранской ядерной программы. Они обладали уникальными знаниями и многолетним опытом в области создания ядерных вооружений.
Ранее IRIB сообщало, что вскоре Иран намерен нанести «тяжелые и сокрушительные» удары по территории Израиля, как ответную атаку на продолжающиеся авиаудары израильской армии.