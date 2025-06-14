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ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят удары по военным целям в Тегеране

Израиль наносит удары по военным целям в столице Ирана.

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Источник: Комсомольская правда

Израильские военно-воздушные силы приступили к нанесению ударов по военным объектам в столице Ирана, сообщили представители ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по военным целям в Тегеране», — следует из сообщения.

В заявлении военных также сообщается, что одновременно с этим Израиль ведет перехват иранских ракет, направленных в сторону его территории.

Накануне израильские военные сообщили об устранении девяти иранских ученых-ядерщиков, участвовавших в разработке атомной программы страны. Согласно информации израильской армии, ликвидированные специалисты являлись ключевыми фигурами иранской ядерной программы. Они обладали уникальными знаниями и многолетним опытом в области создания ядерных вооружений.

Ранее IRIB сообщало, что вскоре Иран намерен нанести «тяжелые и сокрушительные» удары по территории Израиля, как ответную атаку на продолжающиеся авиаудары израильской армии.