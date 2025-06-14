В нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за ракет из Ирана

В нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.
— В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону израильской территории, — говорится в заявлении ведомства.
Ранее иранские специалисты зафиксировали незначительный ущерб после ударов Израиля по заводу по обогащению урана Фордо. Израиль также во второй раз атаковал территорию вокруг нефтеперерабатывающего завода Тебриза.
Иранское национальное телевидение также сообщило, что в результате удара Израиля по иранскому городу Шахид Чамран обрушился жилой дом — погибли 60 жителей, включая 20 детей.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».