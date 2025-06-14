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IRNA: Иранские ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод в Хайфе

Иранские ракеты упали в Хайфе и Нижней Галилее.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Иранские ракеты упали в израильском городе Хайфа (крупный населенный пункт на севере страны) и в районе поселения Тамра в Нижней Галилее вечером в субботу 14 июня. Об этом информирует израильский новостной портал YNET.

«Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», — сказано в публикации.

В то же время иранское агентство IRNA информирует о поражении иранской ракетой нефтеперерабатывающего завода в израильской Хайфе.

В ходе атак на Израиль используются баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что запуск ракет был проведен с территории Тегерана.

Также сообщалось, что столб дыма поднимается в иранском Бушере, где строится АЭС с участием России.

Накануне четыре важных здания были повреждены на ядерном объекте в иранском Исфахане, среди них завод по конверсии урана.

Тем временем взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.