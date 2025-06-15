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День придумывания новых созвездий и День силы улыбки: какие праздники отмечают в России и мире 15 июня

15 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День придумывания новых созвездий, День силы улыбки и День фотографии дикой природы.

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15 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День придумывания новых созвездий, День силы улыбки и День фотографии дикой природы.

День придумывания новых созвездий.

В День придумывания новых созвездий принято включать фантазию и воображать, будто во Вселенной существуют созвездия, которые еще не открыты. Необходимо досконально продумать схему того, как расположены выдуманные звезды на небосводе, с чем граничат «новые» созвездия, сколько звезд в их составе и как они выглядят.

День силы улыбки.

В День силы улыбки принято улыбаться по любому поводу и, несмотря ни на что, ведь считается, что улыбка заразительна. Она создает приятную атмосферу и поднимает настроение окружающим. Также в этот праздник принято переслушивать песни про улыбку или смотреть соответствующие фильмы.

День фотографии дикой природы.

День фотографии дикой природы учредила Североамериканская ассоциация естественной фотографии в 2006 году. В этот праздник принято изучать, каким образом профессиональным фотографам удается запечатлевать удивительные кадры с животными в их естественной среде обитания, при этом не навредив им.