День придумывания новых созвездий и День силы улыбки: какие праздники отмечают в России и мире 15 июня

В День придумывания новых созвездий принято включать фантазию и воображать, будто во Вселенной существуют созвездия, которые еще не открыты. Необходимо досконально продумать схему того, как расположены выдуманные звезды на небосводе, с чем граничат «новые» созвездия, сколько звезд в их составе и как они выглядят.