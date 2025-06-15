Народный календарь. С кем нельзя общаться в день Дорофея, 18 июня

Православные 18 июня чтут память священномученика Дорофея Тирского, который служил епископом в финикийском городе Тире.
На Руси считалось, что в этот день расцветает сон-трава, или прострел. Согласно народным приметам, это растение навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Поэтому в народе верили, что сон, приснившийся в день Дорофея, окажется вещим. Говорили, что счастье во сне приходит в виде красной девицы или доброго младенца, а беда — в виде старухи с клюкой.
Собирать сон-траву просто так нельзя, во время этого нужно произносить специальные заговоры. Чтобы узнать правильную сон-траву, ее нужно опустить в ключевую воду в полнолуние, и тогда она зашевелится. Плохой приметой в этот день было общаться с незнакомыми людьми. Темные силы 18 июня могли принять человеческий облик, чтобы втереться в доверие, выудить все тайны и секреты, из-за чего можно будет навредить человеку.
Приметы погоды:
Утром пчелы не летят в поле, а сидят по ульям — будет дождь.
Если в облачный день перед закатом ярко засияло солнце, то близится ненастье.
Дятел поет, и сова всю ночь кричит — к осадкам.
Туман над водой — грибов много будет.
Много пауков — погода будет хорошей.
Именины отмечают: Марк, Петр, Федор, Гавриил, Гордей, Георгий, Игорь, Дмитрий, Константин, Леонид.