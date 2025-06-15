Народный календарь. С кем нельзя общаться в день Дорофея, 18 июня

Собирать сон-траву просто так нельзя, во время этого нужно произносить специальные заговоры. Чтобы узнать правильную сон-траву, ее нужно опустить в ключевую воду в полнолуние, и тогда она зашевелится. Плохой приметой в этот день было общаться с незнакомыми людьми. Темные силы 18 июня могли принять человеческий облик, чтобы втереться в доверие, выудить все тайны и секреты, из-за чего можно будет навредить человеку.