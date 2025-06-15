Что можно и нельзя делать в день Никифора 15 июня, который называют Вьюн Зеленый

Православная церковь 15 июня вспоминает святого Никифора исповедника. В народе принято праздновать день Никифора, или Никифоров день. А еще есть название Вьюн Зеленый, или Вьюнец. Оно связано с тем, что в указанную дату проводили специальные обряды в честь молодоженов, которые играли свадьбы. Обязательным было сплести венок из вьюна.
Что нельзя делать 15 июня.
Беременным женщина на следует покупать воду, соки, лимонады. Предки верили, что подобное может спровоцировать преждевременные роды. Кроме того, 15 июня не проводили важные переговоры, не заключали сделки и соглашений. Считалось, что все может обернуться финансовыми потерями.
Что можно делать 15 июня.
По традиции, в названный день было принято проводить обряды, посвященные молодоженам. Интересно, что девушки 15 июня всегда плели венки из вьюна и украшали ими дома.
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