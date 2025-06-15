Что можно и нельзя делать в день Никифора 15 июня, который называют Вьюн Зеленый

Православная церковь 15 июня вспоминает святого Никифора исповедника. В народе принято праздновать день Никифора, или Никифоров день. А еще есть название Вьюн Зеленый, или Вьюнец. Оно связано с тем, что в указанную дату проводили специальные обряды в честь молодоженов, которые играли свадьбы. Обязательным было сплести венок из вьюна.