Из Парижа со страстью: Фанни Ардан привезла в Москву спектакль про любовь

Фестиваль искусств «Черешневый лес» привез в Москву моноспектакль «Жажда страсти» (La blessure et la soif). Год назад постановку показали в Париже в Театре Мариньи. Чтобы сыграть спектакль в «Современнике», в Москву приехала дива мирового кино Фанни Ардан. «Известия» побывали в «Современнике» на встрече со звездой, Фанни Ардан призналась там в любви к России.
«Для меня играть в Париже и Москве — одно и то же».
В «Современник» Фанни Ардан прибыла днем 12 июня. Встретив ее, художественный руководитель Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков провел гостье экскурсию по театру. Это Машков пригласил Ардан в Москву, он ее и принимал. С дороги актриса, правда, пожелала тут же приступить к репетиции, волновалась перед московской премьерой спектакля «Жажда страсти» (La blessure et la soif). Ей хотелось как можно скорее почувствовать «другую сцену» «Современника». Но прежде актриса решила пообщаться с журналистами.
Фанни Ардан появилась в фойе театра под руку с Владимиром Машковым. С идеальной укладкой и макияжем, в черном свитере, белой в черный горох плиссированной юбке. И, как истинная дива, в ботильонах на высокой шпильке. Фанни Ардан поздоровалась по-русски, улыбнулась и поделилась тем, что предстоит увидеть счастливчикам на сцене «Современника».
«Я всегда играла только те роли, которые очень люблю, — начала актриса. — Никогда не могла бы подняться на сцену и изображать персонажа, с которым бы себя не ассоциировала. Я думаю, что мир чувств, переживаний, страсти для всех одинаков. Для меня играть эту пьесу в Париже и Москве практически одно и то же».
Но всё же русские зрители, по мнению актрисы, другие. Они приходят в театр, чтобы им рассказали историю. Кэтрин Шауб предложила диве сыграть моноспектакль по роману Лоранс Плазене La blessure et la soif. Действие происходит в XVII веке во Франции. Это эпоха Людовика XIV. Опасность исходит от Фронды. Фанни Ардан играет герцогиню де Клермон. Об этом чуть ниже.
До премьеры La blessure et la soif в Театре Мариньи Фанни Ардан четыре года не выходила на сцену. Всё время посвящала кино.
«Эту пьесу я представила год назад в июне в Париже. И тогда я себе пообещала, обязательно должна сыграть ее в Москве. Будто замыкая круг. Потому что эта пьеса универсальна».
Для Фанни Ардан «Жажда страсти» — прежде всего история любви.
«Я всегда думала и продолжаю думать, что любовь — самое важное, что есть в жизни. И ты поворачиваешься к чему-то другому, только если потерял ее. Всю жизнь мы должны посвятить поискам любви».
Полна любви Фанни Ардан и к русской культуре. В этом она тоже призналась журналистам.
«Я с 15 лет начала жить и видеть мир благодаря русской литературе, — говорит актриса. — Когда я ездила на каникулы к дедушке и бабушке, прочитала там всего Чехова, Достоевского, Толстого. Благодаря этим великим писателям Россия вошла в мое сердце еще в подростковом возрасте. Это сформировало мое мировоззрение. Конечно, я читала Бальзака, Дидро и других французских авторов. Но в них мне всегда не хватало того, что я нашла в русской литературе, — страсти».
Фанни Ардан призналась, что она всю жизнь мечтала сыграть в «Идиоте» Достоевского.
«Потому что для меня князь Мышкин — как фонарь, который освещает всё вокруг, — считает актриса. — Тогда я поняла, что не нужно бояться общества, что кто-то будет судить тебя. Нужно говорить свою правду, протягивать руку помощи другому человеку. Я уже не сыграю в “Идиоте”, но очень хотела бы».
«У России самая трагическая история».
Фанни Ардан вспоминает, что когда она училась в университете, стала интересоваться еще и русской историей. Ее очень увлекал период, который актриса называет советской авантюрой.
«Моей специализацией в университете была политология. Для дипломной работы я выбрала тему “Анархия в СССР”. Прочитала труды Бакунина и всех его товарищей. Думаю, среди всех стран у России самая трагическая история. Может быть, именно это дает россиянам такую страстность. Как я люблю говорить: у счастливых людей нет истории. А вот у тех, кто борется за свою страну, всегда есть история».
Кроме пристрастия к русской литературе и истории Фанни Ардан обожает русскую музыку и поэзию.
«Думаю, поэзия в России всегда была на грани жизни и смерти, — уверена Ардан. — Когда вы увлечены Мандельштамом, Цветаевой, Ахматовой, это говорит о тонкости вашей души. А из французских поэтов страстным могу назвать, может, только Артюра Рембо. Для меня Россия — земля поэзии. Я всё это изучала хаотично, но всё безумно люблю. Поэтому когда меня спрашивают, почему я еду в Россию, я даже не знаю, что ответить, для меня это очевидно».
Не так давно Фанни Ардан дала «Известиям» большое интервью о фильме «Дворец», который тоже тесно связан с Россией.
Полтора часа абсолютного упоения великой актрисой.
Попасть на спектакль «Жажда страсти» было невозможно. В «Современник» шли исключительно по пригласительным.
Полумрак сцены воссоздавал атмосферу монастыря. Холодный свет сквозь оконный проем падал на драпированную материей сцену. Кресло, скамья покрыты ею. Фанни Ардан в платье в пол из тяжелой иссиня-черной тафты появилась на сцене, и зал встретил ее овацией. Ее корсет в пайетках сверкал в свете софита. Из украшений на Фанни Ардан только крест на цепочке. Ее героиня герцогиня де Клермон рассказывает историю своей жизни и страстей.
С первых слов понятно, что зрителей ждут не политические интриги, а откровения о любви. Детство мадам де Клермон прошло в монастыре. Ей было суждено стать монахиней. Но в 16 лет ее выдали замуж за мужчину, к которому у нее не было никаких чувств. Родила четырех сыновей и занималась их воспитанием. Однажды мадам де Клермон встретила настоящую любовь. Она таяла в объятиях маркиза де Ла Тур. Но любовь с ним была невозможна, мешали родственные связи: муж был дядей маркиза. От безысходности и страсти де Ла Тур бежал в Китай, где он провел четырнадцать лет в крайней нищете и одиночестве. Хотя мужчина и женщина жили далеко друг от друга, они сохранили свои чувства. Спустя годы страданий де Ла Тур возвращается во Францию. И понимает, что ни условности, ни его изгнание, ни религия не потушили страсть мадам де Клермон. Она не смогла забыть возлюбленного.
Голос Фанни Ардан завораживает. Можно не следить за повествованием, не читать титры. Просто слушать монолог на французском и впадать в транс. Фанни Ардан то, затаив дыхание, рассказывает про чувства героини к мужчине, то чуть не плачет, вспоминая о том, как несправедлива бывает судьба, то светится, когда говорит о детях. Музыка Армана Амара не врывается, не солирует. Виолончели и рояль лишь заполняют паузы, переключая внимание на новый виток истории мадам де Клермон.
Волнующий, поэтичный текст и сольное, практически интимное исполнение позволяют зрителям погрузиться в эту сложную и чувственную историю любви.
Спектакль завершился овацией. Зрители стоя аплодировали актрисе. Среди счастливчиков, попавших на спектакль, оказался народный артист России, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.
— Это было полтора часа абсолютного упоения великой актрисой, — поделился с «Известиями» Николай Цискаридзе. — Ее игра безупречна. Я восхищен не только мастерством, красотой, но еще и уважением Фанни Ардан к нашей стране. Несмотря на все сложности, она сделала всё, чтобы прилететь к нам именно 12 июня — в День России. Актриса обожает нашу культуру и не может жить без нее. Представляете, какая любовь к нашей стране!
Фото: пресс-служба Николая ЦискаридзеНиколай Цискаридзе с Фанни Ардан.
Николай Цискаридзе давно дружит с Фанни Ардан. При каждом визите актрисы в Россию они обязательно встречаются. После спектакля народный артист зашел в гримерку к Фанни Ардан, чтобы выразить свое восхищение и поздравить с московской премьерой.
«Слушаю я Фанни и думаю, вот бы так все у нас любили литературу».
Приезд Фанни Ардан в «Современник» стал невероятным подарком для Владимира Машкова. Это далеко не первый визит звезды. Даже в 2020 году, когда все боялись коронавируса, Фанни Ардан приехала в Москву и сыграла спектакль «Хиросима, любовь моя» в Театре Олега Табакова.
С Машковым актриса познакомилась в 2011 году на съемках фильма «Распутин», где она играла императрицу Александру Федоровну, а Владимир Львович — императора Николая II.
«Приехала великая актриса, красивая, умная, абсолютно бесстрашная, и таких больше нет, — восхищался Владимир Машков. — Я очень горд и счастлив, что мы много лет дружим. Слушаю я Фанни и думаю, вот бы все у нас так любили литературу, русское слово, оценивали мировое значение нашей великой культуры, как делает это она».
По мнению Машкова, показ в рамках фестиваля «Черешневый лес» спектакля «Жажда страсти» на сцене «Современника» — событие мирового масштаба. Несмотря на санкции, несмотря на попытки отменить русскую культуру за рубежом, запретить ее любить невозможно, считает он. И то, что мировые звезды приезжают к нам, — тому доказательство.
«Россия всегда была открыта для культур всего мира, — продолжает Машков. — Если говорить о театре, у нас огромные исторические связи с театрами Германии, Франции, Англии, Америки. Какое впечатление производили работы Станиславского еще в прошлом веке! Как мы поменяли вектор, как дали понять, чем должен заниматься артист, какая это великая профессия. Мне кажется, Фанни выступает прочным мостом, связывающим культуру всего мира».
Поклонники Ардан уверены, что следующего визита не придется ждать еще пять лет. Сама актриса таинственно молчит на этот счет.