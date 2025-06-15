Из Парижа со страстью: Фанни Ардан привезла в Москву спектакль про любовь

С первых слов понятно, что зрителей ждут не политические интриги, а откровения о любви. Детство мадам де Клермон прошло в монастыре. Ей было суждено стать монахиней. Но в 16 лет ее выдали замуж за мужчину, к которому у нее не было никаких чувств. Родила четырех сыновей и занималась их воспитанием. Однажды мадам де Клермон встретила настоящую любовь. Она таяла в объятиях маркиза де Ла Тур. Но любовь с ним была невозможна, мешали родственные связи: муж был дядей маркиза. От безысходности и страсти де Ла Тур бежал в Китай, где он провел четырнадцать лет в крайней нищете и одиночестве. Хотя мужчина и женщина жили далеко друг от друга, они сохранили свои чувства. Спустя годы страданий де Ла Тур возвращается во Францию. И понимает, что ни условности, ни его изгнание, ни религия не потушили страсть мадам де Клермон. Она не смогла забыть возлюбленного.